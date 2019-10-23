نتائج قبول حرس الحدود 1441 في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول بالمديرية العامة لحرس الحدود برتبة (جندي أمن ودوريات بحري)؛ للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية. للاستعلام اضغط هنــا

وفي وقت سابق، جرى استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم 29 سبتمبر الجاري إلى يوم الثالث من أكتوبر المقبل، وتتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويرفق المعدل التراكمي، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سنتيمترا وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

وتشمل شروط القبول أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم،

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ويحظر على المتقدم أن يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ويتعين عى المتقدم أن يجتاز كل إجراءات واختبارات القبول، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، ونوهت الإدارة بضرورة تعبئة البيانات بمنتهى الدقة.

وحذرت الإدارة العامة، أنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة، وتتم متابعة الشروط عبر الرابط المرفق.