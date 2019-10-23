محمد رمضان يعلن موعد فيديو كليب أغنية السلطان

نشر المغني المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، صورة يعلن فيها عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "السلطان" وتم تصويرها في دولة المغرب.

وقال محمد رمضان، أن فيديو كليب لأغنيته الجديدة بعنوان السلطان ستطرح يوم السبت القادم في تاريخ 26 أكتوبر 2019، بعد أن تم طرحها على تطبيق ديزر منذ شهر أغسطس الماضي.

وأعلن مؤخراً عبر حسابه الشخصي صورة من المغرب وهو يرتدي الزي التقليدي وعلق قائلاً:" الحمد لله انتهينا أول أمس من تصوير كليب السلطان تحياتي للبلد الشقيقة الغالية المغرب وكل الشكر لهم (ملكاً وشعباً) "، وفقاً لموقع الفن.



ويذكر انه طرح اغنية "انساي" بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، وقد حققت الأغنية نسب مشاهدة عالية جداً على قناة اليوتيوب، وباتت من أكثر الأغاني المتداولة حاليا بين الجمهور العربي.

وتقول مقطع من الأغنية:" العبد لله السلطان أنا عارف إني اسم شاغل كل الحاقدين، وحب الناس لكن بحب أشوف المعجبين شايف إني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين، أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين أحلى من غير سقف التطور من صفاتي، في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي