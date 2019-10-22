حقيقة وفاة الفنانة هنادي الكندري بحادث سير _ شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الفنانة الكويتية هنادي الكندري، بحادث مروري كاد أن يودي بحياتها، حيث نشرت مقطع فيديو يرصد حجم الخسائر التي لحقت بالسيارة.

وعلقت الفنانة الكويتية الكندري، قائلة: "أعوذ بالله.. عين ما صلت على النبي"، مرجعة سبب الحادثة إلى تعرضها للحسد.

وتعرض ابن الكندري قبل عدة أيام للطعن من أحد زملائه في المدرسة، ما دفعها لتقديم بلاغ ضد الطفل المعتدي، مطالبة بتوقيع عقوبة على والديه.

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وشنت الكندري هجوما على نظام التعليم في الكويت، واعتبرته مقصرا في حماية الأطفال بالمدارس الحكومية.

في بداية دخولها للمجال الإعلامي كانت ترتدي الحجاب إلا إنها مع دخولها مجال التمثيل مع نهايات العام 2011 قررت خلعه

والفنانة هنادي الكندري حاصلة على الثانوية العامة وعملت كصحفية في بدايتها في إحدى الصحف، بدأت العمل الفني كمقدمة برنامج «رايكم شباب» الذي يبث على قناة الراي واستمرت بتقديمه من سبتمبر 2008 إلى أغسطس 2009.