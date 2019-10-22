شاهد: إعلامية سعودية توجه دعوة مثيرة للجدل بشأن المساجد

هاجمت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الإعلامية منى أبو سليمان، حيث أثارت جدلًا واسعًا؛ بعد مطالبتها بتخصيص أماكن للعب الأطفال داخل المساجد.

وقالت الإعلامية السعودية عبر حسابها على ”تويتر“: ”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مكيفة و جانبية، ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يصلوا“.

وأضافت: ”مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكانًا محببًا لهم“.

وما إن كتبت الإعلامية المعروفة، رأيها بهذا الخصوص، حتى انهالت عليها التعليقات الناقدة، التي رأت أن ما قالته هو دعوة لتحويل المساجد إلى ملاهٍ، مؤكدة أن المساجد دور عبادة وليست للترفيه، بينما اتفق آخرون مع الفكرة ورأوا أنها تساهم في تحبيب الأطفال بالمساجد.

وعلق أحد المتابعين قائلًا، إن الفرق كبير جدًا بين أن يلعب الطفل ويمارس فطرته بالعبث واللعب وعدم السكون والالتزام، وبين تشجيعه على اللعب داخل المسجد، والذي يجب تعليم وتدريب الطفل على الهدوء والسكون فيه لهدف قد لا يصل إليه في طفولته.

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وأعربت وفاء أحمد، عن دهشتها، لما طرحته الإعلامية السعودية، قائلة: ”سبحان الله قاعات الأفراح يمنع اصطحاب الأطفال خوفًا من العبث واللعب وإزعاج الضيوف، والمساجد عادي نطالب بحضورهم وجعل المسجد مدينة ملاهٍ“.

وأحدث مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قبل أيام، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وأظهر أطفالًا يمارسون اللعب خلف المصلين.

لكن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعلنت تشكيل لجنة فورية للتحقيق مع الإمام والمؤذن، وطالبت باحترام خصوصية المساجد وأن تكون مكانًا للعبادة والطمأنينة والخشوع، مؤكدة أن ما تم تداوله يتنافى مع هذه التعليمات.

الاعلامية منى عبد الحميد أبو سليمان، إعلامية سعودية، وهي أول مذيعة سعودية تظهر على الفضائيات العربية من خلال شاشة ام بي سي 1 كمقدمة في برنامج كلام نواعم، واختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة في السعودية.