شاب يربط بين تجارة العطور وأعمال الدعارة بالإمارات

كشفت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف في أبوظبي عاقبت شابًا عربي الجنسية، بالسجن 5 سنوات، وذلك بتهمة تسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء، مستغلًا تجارة العطور، وغسل الأموال عن طريقها، لإخفاء أرباح جريمته عبر تحويلها إلى الخارج.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فإن المتهم سهّل أعمال الدعارة لنساء، مقابل أجر مالي، حيث كان يقدمهنّ لمجهولين لممارسة الدعارة، وعمد إلى إخفاء أرباح الدعارة بتحويل الأموال إلى الخارج عبر شركات الصرافة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإرسال تحويلات مالية بلغ عددها 119 تحويلًا إلى عدد من الأشخاص في 6 دول عربية خلال 30 شهرًا عبر مراكز الصرافة بقيمة تزيد عن 300 ألف درهم.