شاهد: عروس تتسوق مرتدية ثوب الزفاف

تناقلت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإحدى الفتيات داخل أحد المتاجر الشهيرة في الكويت أثناء ظهورها مرتدية ثوب زفاف وقيامها بشراء من المتجر.

وظهرت الفتاة مرتدية ثوب زفاف أبيض وطرحة بيضاء على رأسها، وقامت بشراء بعض الحاجات من المتجر دون أن يرافقها أي شخص.

وتداول النشطاء المقطع المصوَر ”للعروس“ وسط تعليقات وتوقعات متباينة بين النشطاء ”منهم من توقع أنها عروس حقيقية ومنهم من توقع أن ارتداءها لثوب الزفاف لغرض إعلاني يتعلق بالمتجر الذي كانت فيه وهو أحد فروع متاجر ترولي“.

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وتأتي حادثة عروس السالمية عقب يومين من حادثة ”الجوكر الكويتي“ التي أثارت جدلاً في البلاد واستوجبت التدخل الرسمي للكشف عن حقيقته والأسباب التي دفعته لتقمص هذه الشخصية.

وتصدر وسم #عروس_السالميه موقع ”تويتر“ في البلد الخليجي الذي بادر مرتادوه بالتعليق على الظهور الغريب لهذه الفتاة بين ساخرٍ منها وبين من رجح أنها موديل أو فتاة إعلانات، في حين انتقد آخرون تصويرها دون علمها.