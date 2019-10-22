شاهد: الراقصة سماهر ترد على منتقدي رقصها في مظاهرات لبنان

ردت الراقصة اللبنانية سماهر، التي شاركت في الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، عبر رقصها بملابس فاضحة فوق إحدى السيارات، إنها رغبت في المشاركة بالمظاهرات على طريقتها الخاصة، حيث أثار جدلا واسعا في ساحة الاحتجاجات.

وأضافت الراقصة اللبنانية، أن بعض الفتيات شعرن بالغيرة لذا قمن برشقها بالمياه، مؤكدة عدم علمها بوجود مسجد قريب منها، لأنها مسلمة وتؤمن بالله، وأنها لم تتعرّض لأي أعمال عنف خلال تواجدها بالتظاهرات، كما أشيع عنها.

وأثارت الراقصة اللبنانية سماهر، غضب المتظاهرين في لبنان، الذين تعاملوا معها بقسوة حتى لا تسيء لوجودهم ولقضيتهم، إثر انضمامها إلى التظاهرات لكن بطريقة مختلفة.

وفضّلت سماهر المشاركة في التظاهرات مرتدية بدلة رقص عارية، واعتلت سيارة حتى تظهر لأكبر عدد من المتظاهرين، وقامت بالرقص بحركات مثيرة، أغضبت قطاعًا كبيرًا من الشعب اللبناني، الذي رأى أن سماهر تسيء إليهم.

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ونشرت سماهر بعض الفيديوهات، عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“، أظهرت جميعها مشاركتها في التظاهرات ببدلة رقص حمراء؛ ما جعل متابعيها يفتحون النار عليها، وينتقدون أيضًا الاحتجاجات.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أعلن أمس توافق الحكومة على الورقة الإصلاحية، التي تضمنت عددا من الإجراءات الطارئة والسريعة التي من المتوقع أن تسهم في محاولة انقاذ الاقتصاد اللبناني المتداعي، ومن ضمنها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب، وفرض ضريبة على أرباح المصارف وغيرها.

إلا أن المحتجين، رفضوا أمس الاثنين، إجراءات الحكومة مصرين على المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام وفق تعبيرهم.