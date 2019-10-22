لهذا السبب مغربي يقتل والده ويقطع جثته

أفادت وسائل إعلام مغربية، عن أقدام مواطن بقتل والده بطريقة مروعة، في مدينة ”عين حرودة“ بضواحي الدار البيضاء، في المغرب.

وذكرت السلطات الأمنية في المدينة، أن ”مواطنًا أقدم على قتل والده وتقطيع جثته إلى أطراف، وتركها في المنزل، ليتم اكتشاف الجريمة بعد انبعاث روائح من مكان وقوع الجريمة، وذلك بعد جدال حاد بينهما“.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، بأن ”رائحة كريهة كانت تنبعث من منزل الضحية، قادت بعض السكان إلى اكتشاف الجريمة، حيث عثروا على جثة رجل مقطعة ومشوهة، قبل أن يتصلوا بالأجهزة الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها في القضية“.

ورجحت مصادر مقربة من أقرباء الضحية، أن ”يكون الجاني متعاطيًا المخدرات وحبوب الهلوسة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين شباب المنطقة“.

وأوضح المصدر، أن المعني بالأمر بعد قيامه بفعلته عمد إلى التمثيل بجثة والده، عبر تقطیعھا ووضعھا في أكياس البلاستیكیة، قبل أن يفتضح أمره والتبليغ عنھ لدى المصالح الأمنية التي تدخلت في الموضوع.