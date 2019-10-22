شاهد: فنانة كويتية تكشف ظروفها الصحية التي تمنعها من الوقوف على المسرح

قالت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد خلال حوار تلفزيوني، إنها ترفض المشاركة في العروض المسرحية بسبب ظروفها الصحية السيئة التي لا تستطيع إثرها الوقوف لساعات طويلة على المسرح.

وطالبت أم سوزان وزارة الإعلام بإنشاء مدينة إعلاميّة للفنانين في الكويت، وذلك لتسهيل عمليّات التصوير و مضيفة: "في فترة مضت احتجتُ ان بناء قريةٍ قديمه متكاملة كلفتني أكثر من 50 ألف دينار كويتي وأمهلتها الوزارة فترة زمنية محدده للانتهاء من التصوير ثم هدمها".

واستطردت حديثها بحرقة: "اضطررت أن أهدم كل ما بنيته تلك القرية الجميله التي تحكي تراث الكويت من بيوت وشوارع ودكاكين لذا آمل من وزارة الإعلام الاهتمام بهذا الطلب".

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وعن سبب دموعها التي تبكي المشاهد دائمًا قالت حياة: "أنا دمعتي رخيصة جدا وأتأثر لثلاث أشياء في الحياة الطفل والكبير في السن والحيوان، وعند تمثيلي لمشهد ما أقوم باسترجاع دموعي الأصلية حيث استحضر مآسي الحياة أو أشخاص فقدنادهم ولذلك تظهر دموعي حقيقية وتؤثر في الناس وأنا مؤمنه بمقولة: أقرب طريق للإقناع هو الصدق" وفقاً لفوشيا.