غضب حياة الفهد في الظهور الأول لابنتها وحفيدها (شاهد)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للظهور الأول لابنة وحفيدة حياة الفهد، ما أحدث ضجة كبيرة بين محبي النجمة الكويتية.

ويأتي ظهور الفنانة الكويتية ضمن أحدث حلقات برنامج "ليالي الكويت"، حيث هاجمت حياة الفهد في بداية حديثها، تواجد الفنانين بكقافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أتألم لما أحس أن السوشيال ميديا للأسف خدت حتة صادقة من الفنان والفنانة.. أخذت موهبتهم.. تكرار ظهورهم المتكرر.. الفنان لازم يكون عزيز يغط عن الأنظار شوية علشان الناس تشتاقله.. لكن إنت لما تكون 24 ساعة عارض نفسك.. مسوق لأدوات ومواد.. وين الفن؟ الفن راح.. ولما تظهر بمسلسل ما رح تلفت النظر لأنه شايفينك ويمكن ما يصدقونك".

وأكملت حياة الفهد: "للأسف في بعض الناس قاعدة تسوق لأشياء غير مرخصة وتضر المجتمع.. وهذا يقلل احترام الناس للفنان نفسه.. خلي التسويق للمتخصصين.. انت فنان"، وانتقدت أيضاً لجوء الكثير من النجمات للتجميل حتى أن الكثيرات منهن صرن يشبهن بعض.

Advertisements

وفوجئت النجمة الكويتية خلال الحلقة باتصال هاتفي من ابنتها سوزان التي قالت: "أشعر بالفخر لأنها أمي والكلام كله قليل بحقها. وايد أمي طيبة ووايد قلبها كبير ومتسامحة.. والكلمة الطيبة علطول تهزها حتى لو كانت زعلانة علطول تتسامح". وفقاً لموقع "ليالينا"

وبعدها دخل إلى الاستوديو الطفل أحمد حفيد حياة الفهد ابن ابنتها الثانية رزان، حيث عبرت عن صدمتها وقالت لمذيعي البرنامج: "انتوا متأمرين"، مؤكدة أن لديها أحفاداً كثر، لتغلبها الدموع تعبيراً عن سعادتها الغامرة.