شاهد: هكذا عرض لبناني الزواج بحبيبته وسط زخم المظاهرات

فوجئت شابة لبنانية بطلب زواج من حبيبها أمام الكم الهائل من المتظاهرين وسط ساحة الاعتصام، ما لقي تفاعلاً واسعاً من المتظاهرين الذين هتفوا بالتبريكات والزغاريد لهما.

وفي التفاصيل، فقد شهد آلاف المحتجّين على ركوع شاب من بينهم أمام حبيبته طالبًا يدها للزواج، فقالت له "نعم" على الفور، ليتعالى بعدها التصفيق الحار ممن حضروا هذا المشهد متمنين لهما حياة سعيدة، وأصبح الثنائي يُعرف بـ "عروسي الثورة" وفقاً ل LBC.

وما تزال لبنان تشهد مظاهرات حاشدة في كافة أرجاء المدن اللبنانية احتجاجا على استشراء الفساد وسرقة أموال الشعب اللبناني وسط أصوات تطالب برحيل الحكومة واسترجاع الأموال المسروقة.