طالبة مصرية صادرت المدرسة هاتفها فردت عليهم بالانتحار

ارتكبت طالبة مصرية جريمة انتحار بحق نفسها بعد مصادرة المدرسة لهاتفها حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثاني في منزل العائلة بعد إصابتها بأزمة نفسية شديدة إثر ما حدث.

وتلقى أحد أقسام الشرطة في مدينة مرسى مطروح المصرية بلاغًا يفيد بانتحار طالبة تدعى ”ياسمين“ في الصف الثاني الثانوي، بعد سقوطها من الطابق الثاني في شقة أسرتها.

وكشفت التحقيقات أن الأخصائية الاجتماعية في المدرسة قامت بسحب الهواتف من جميع الطالبات ثم أعادتها لهن مرة أخرى، باستثناء هاتف الطالبة المتوفاة، التي رفضت الأخصائية إعادة الهاتف لها.

كما قامت المشرفة بتصعيد الموضوع لمديرة المدرسة، التي استدعت ولي أمر الطالبة وهو ما تسبب لها بإيذاء نفسي، وعقب ذلك بأيام قررت أن تنهي حياتها وفقاً لإرم نيوز.

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وأثارت الحادثة غضب رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بعزل مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية، بسبب تعاملهما بشكل خاطئ مع الطالبة، وهو ما أثّر عليها نفسيًا وزاد من حجم المشكلة.

من جهته، وجه محافظ مطروح ب فتح تحقيق عاجل بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بخصوص ملابسات، وأسباب وفاة الطالبة.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح استبعاد مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.