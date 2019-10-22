شاهد: ميريام فارس تنضم برفقة عائلتها إلى جموع المتظاهرين في لبنان

انضمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس برفقة عائلتها إلى جموع الشعب اللبناني في ثورته ضد فساد السلطة الحاكمة خلال اعتصامه في ساحات المحافظات اللبنانية مطالبة بإسقاط الحكومة.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من داخل السيارة بينما كانت تتوجه برفقة إبنها جايدن الذي كان جالساً في الخلف ويحمل العلم اللبناني وزوجها إلى ساحة الإعتصام.

وضمنت أيضاً مجموعة من الصور التي يظهرون فيها وهم في الساحة، وظهرت ميريام وهي تحمل العلم اللبناني وتلوّح به، بينما كان زوجها يقف إلى جانبها ويحمل جايدن على كتفيه وفقاً لموقع في الفن.