السعودية: رابط التقديم لوظائف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية موعد بدء استقبال طلبات القبول في الوظائف الشاغرة في الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.

وتبدأ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باستقبال الطلبات يوم الأحد 28 صفر 1441 ويستمر حتى تاريخ يوم السبت 5 ربيع الأول 1441 لكافة المتقدمين من الرجال والنساء.

رابط التقديم لوظائف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

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وتوفر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 54 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار، وترغب المدينة بشغلها بمن تتوفر لديهم مؤهلات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

ومن ضمن التخصصات التي توفرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: هندسة التعدين والمعادن وهندسة نظم وهندسة كيميائية وهندسة معمارية وهندسة كهربائية وهندسة إلكترونية وهندسة نووية وهندسة الحاسب كيمياء وكيمياء حيوية وفيزياء وأحياء وجيولوجيا وعلوم طبية وصيدلة تقنية معلومات وهندسة بترول وهندسة مواد وعلوم حياتية وهندسة الاتصالات وهندسة ميكانيكية وتقنية حيوية.

وبينت المدينة أنه سيتم قبول طلبات المتقدمين المكتملة طلباتهم وبحسب الشروط التي أعلنتها وهي: أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية وحاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وحاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق معادلة الشهادة لا يقل تقديره عن جيد جداً، بحسب "صحيفة المواطن الالكترونية".