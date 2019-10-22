طقس اليوم الثلاثاء في مصر: أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر حالة من عدم الاستقرار وهطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة المقبل وانخفاض درجات الحرارة الكلية بمعدل 3 درجات.

ووصف رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية إبراهيم عطا حالة الطقس اليوم بـ "موجة خادعة" بسبب هطول أمطار وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وغياب سطوع الشمس فترات طويلة خلال النهار.

وتكون الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على البحر الأحمر، ومناطق متفرقة من الصعيد.

بدورها طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق بسبب الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بحسب "اليوم السابع".

كما تنصح هيئة الأرصاد الجوية بتغيير نوعية الملابس من الثلاثاء المقبل، وذلك للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد.