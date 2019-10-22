شاهد حمو بيكا يتهجم على نقابة الموسيقيين وهاني شاكر يقدم بلاغاً ضده (فيديو)

تقدم الفنان المصري هاني شاكر ببلاغ للنائب العام ضد المغني الشعبي حمو بيكا بسبب تهجمه على نقابة الموسيقيين المصريين والتهديد بالاعتداء عليها وتكسيرها.

وأضاف في تصريح له عبر قناة فضائية وفقاً لإرم نيوز، أنه حرّر محضرًا ضد ”حمو بيكا“، بعد تهديده نقابة المهن الموسيقية، لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة.

وتابع: ”وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف، أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق“.

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وأكد شاكر أن ما قام به ”حمو بيكا“ يُعد بلطجة، مضيفًا أنه لا يصلح للغناء، لافتًا إلى أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام.

و يذكر أن نقابة المهن الموسيقية رفضت أن يغني”حمو بيكا“، بأسيوط في حفل زفاف كان سيقام داخل إحدى القاعات الجديدة في المدينة، على خلفية قرارها السابق بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار.