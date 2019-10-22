وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون

توفيت الكاتبة السعودية حصة العون، مساء أمس الاثنين، بعد معاناتها مع المرض، وفق ما أعلن نجلها مشعل الجعيد على حسابه عبر موقع تويتر.

وقال مشعل في تغريدة ينعى فيها والدته حصة "اللهم ارحم واغفر لأمي الحبيبة (أم المساكين والمحتاجين) واجعلها في عليين مع الشهداء والصديقين وأسكنها اللهم الفردوس الأعلي من الجنة. وإنا علي فرقاك لمحزونون يا قلب مشعل".

والراحلة حصة العون، سيدة أعمال سعودية وهي أرملة عبدالرحمن الجعيد الذي كان ضابطًا مظليًا سابقًا بالقوات البرية الملكية السعودية، ولديها الكثير من الأعمال والإنجازات التي شاركت فيها، وحاصلة على العديد من الشهادات.

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وقد عملت رئيسًا للكثير من المؤسسات في حياتها، مثل رئيس تحرير مجلة جدة اليوم، سفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط. بحسب "إرم نيوز".

وتعتبر العون رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة وهي حاصلة على العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي السعودي.

وحصلت العون على براءة اختراع لمجموعة أعمال منها (المحراب المتنقل) (المراقب الذكي)، وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالاصلاح المالي والاقتصادي، ولها مساهامات جادة في العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الإسلامي والعربي.

وسيصلى على جثمان الفقيدة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 23/ 2 / 1441هـ ، بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وسيكون الدفن في المعلاة، كما أكد نجلها.