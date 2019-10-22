موعد إجازة المولد النبوي الشريف عام 2019

يصادف حلول شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي 1441، مع بدايات شهر نوفمبر من السنة الميلادية 2019، حيث يشهد هذا الشهر يوم ذكرى المولد النبوي الشريف.

ويتساءل كثيرون في مختلف الدول العربية، خاصة الموظفين وأصحاب الأعمال عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف والحصول على العطلة الرسمية بمناسبة هذا اليوم.

وأكدت الحسابات أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا الثلاثاء 29 أكتوبر، ووفقا للحسابات فسيكون موعد المولد النبوى الشريف السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر، وهذا اليوم عادة ما يكون إجازة للعاملين بالدولة.

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وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر فإن إجازة المولد النبوي هذا العام ستصادف يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، وفق الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد وتقديرات الخبراء .

ومن المقرر أن يتم التحري والاستطلاع عن شهر ربيع الأول في يوم الجمعة الأخيرة من شهر صفر الهجري والذي يصادف يوم 25 أكتوبر 2019، حيث يتم تحديد بداية ربيع الأول وبناء عليه يتم الإعلان رسميا عن إجازة المولد النبوي التي توافق 12 ربيع الأول.