القبض على شاعر سعودي هاجم تركي آل الشيخ

كشفت مصادر سعودية عن اعتقال السلطات للشاعر السعودي حمود بن قاسي السبيعي بسبب هجومه على رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ووصفه بنشر الرذيلة والمجون خلال قصيدة له.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة نشرها على “تويتر” أن الاعتقال لم يقتصر على السبيعي، بل طال مصمم الفيديو، الذي يُدعى “قنصل سبيع”.

وأوضح الحساب، المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، أن الاعتقال جاء على خلفية مقطع فيديو انتشر للشاعر قبل أيام (وصممه له الشاب قنصل)، وفيه ينتقد ممارسات تركي آل الشيخ عبر هيئة الترفيه، واصفاً إياها بـ”نشر الرذيلة والمجون”

وقد أنشد السبيعي قصيدته بعد أيام من انطلاق “موسم الرياض” المثير للجدل، والذي تضمن فعاليات غنائية لفرق أجنبية، حيث قال في قصيدته: “يا تركي آل الشيخ دخلت الرذيلة والمجون.. والصابر الله ينصره.. والراضي الله يلعنه”.

وجاء في القصيدة: “ترفيهك المنحط خلّى الناس منا يسخرون.. وضحّك علينا اللي من أول نضحك ونسخر منه”.

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وكان تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، قد أطلق شارة بدء “موسم الرياض”، في 11 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، على أن يستمر 70 يوماً، حتى منتصف ديسمبر/كانون أول المقبل، حيث تتضمن المناسبة فعاليات ومسابقات وبرامج تحت اسم “ترفيهية”، ولكنها “دخيلة وغريبة” على المملكة، فضلاً عن مشاهد وصور لم يتخيل أحد في يوم ما، أن يراها تقام على الأراضي السعودية وبرعاية رسمية.

وتعرض رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال الفترة الماضية، لانتقادات واسعة من مستخدمي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل ما يُحدثه من ثورة على تقاليد المجتمع السعودي وعاداته وأعرافه وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وقال نقاد إن “آل الشيخ” يعمل على قدم وساق وبكل ما أوتي من جهد، لتغيير هوية المملكة المحافظة، وجعلها نسخة مكررة مما يحدث في الإمارات، خاصةً أبوظبي ودبي، متذرعاً بورقة جعل البلاد “قِبلة ووجهة سياحية عالمية جاذبة”.

وجاء هذا الحرص على نشاطات الترفيه والتسلية في الوقت الذي تشهد فيه السعودية منذ أكثر من عامين عمليات اعتقال لمئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.