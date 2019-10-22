أحلام تعلق على مظاهرات لبنان بذرف الدموع

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على مظاهرات لبنان في حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بذرف الدموع متأثرةً بما جرى في الحراك اللبناني معبرة عن رغبتها بالمشاركة.

حيث نشرت أحلام عبر حسابها على تويتر مجموعة من الصور الملتقطة من التظاهرات اللبنانية وكتبت: “سالوني شو صاير في بلد العيد مزروعة ع الداير نار وبواريد قلت لهم بلدنا عم تخلق جديد لبنان الكراااااااامة والشعب العنيد”.

وثم غرّدت أحلام قائلة: “الله عليكم تجمعتوا اخوان واصدقاء فلتكونوا عبرة تعتبرها كل الشعوب للتاريخ عملتوا بصمة اسمها ثورة وطنية حقيقية بكاني خوفكم على بعض من الصور والفيديوهات اللي توصلنا والكل يقول الله عليهم برافوا، تمنيت أكون معاكم ربي يحميكم” وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وتشهد لبنان مظاهرات حاشدة منذ يوم الجمعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد في المؤسسات اللبنانية مطالبين الساسة والرؤساء بالرحيل وإعادة الأموال المسروقة للبلاد.