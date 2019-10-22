تراند اليوم : سما المصري تعترف: الشيطان يمنعني من التوبة – صورة

فاجأت الراقصة، سما المصري متابعيها برغبتها باعتزال مواقع التواصل الإجتماعي لمراجعة حساباتها، وقالت: (حتاجه أبعد شويه أراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فلصوا ومايستاهلوش أي حاجه عملتها علشانهم….. لو بعدت عن الفانز بتوعي شويه معلش اعذروني وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وهاعرف بعد كده ازاي اختار من أجلس معهم ومن يستحقون أن يجلسوا معي ويلتقون بي…. خسارة كنت فاكراهم ملائكة طلعوا شياطين وبيبيعوا العيش والملح…. تمد لهم صوابعك يبقي عايزين كف إيدك تديهم كف إيدك يبقوا عايزين دراعك.. تديهم دراعك يبقوا عايزين ياخدوك كلك وهم مايدوش ولا حاجه ياخدوا وبس… خساره).

لكن فترة إعتزال سما، لم تدم طويلًا، ونشرت صورة جديدة لها وعلقت بسخرية من نفسها بالقول: (عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي).

سليمان البرناوي-الجزائر