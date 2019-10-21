شاهد: لحظة وقوع انفجار بأحد الفنادق الأمريكية

استخدمت السلطات الأمريكية متفجرات لتدمير رافعتين ملاصقتين لمبنى فندق انهار جزئيا، في إطار إجراءات السلامة التي اتخذتها في المكان.

وأظهرت اللقطات التي صورت في مدينة نيو أورلينز، تهاوي الرافعتين بعد تفجير قنابل أعلاهما ووسطهما، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

واضطرت السلطات إلى إجلاء السكان في الجوار قبيل عملية التفجير التي تمت تحت السيطرة، كما تضررت الرافعتان بشكل كبير من الانهيار الذي تعرض له المبنى، لذا بات من الضروري إزالتهما.

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وشهد الأسبوع الماضي، انهيار مبنى فندق "هارد رووك" الذي كان قيد الإنشاء بشكل جزئي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال في الحادث المروع.