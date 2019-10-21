ماذا قال فضل شاكر عن مظاهرات لبنان؟

نشر الفنان اللبناني فضل شاكر، تعليقا عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حول المظاهرات التي يشهدها لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والأزمات التي يعاني منها المواطنون اللبنانيون.

وقال شاكر، في تدوينة عبر "تويتر": "أيها المظلومون الغاضبون من كل طوائف لبنان، إعلموا أن الله سينتقم ممن ظلمني، ويظلمكم وستشرق شمس الحرية، وسيعود لبنان الفرح والحب والحياة".

ويشهد لبنان منذ الجمعة، احتجاجات عارمة، تطالب بإسقاط جميع رموز البلد السياسية، كونها المتهم الأول في تخريب الاقتصاد وانهياره، بحسب شعارات المتظاهرين.

ويعود السبب الرئيسي إلى اشتعال الاحتجاجات، إلى خلفية قرار الحكومة بفرض رسوم ضريبية على مكالمات التطبيقات المجانية مثل "وآتساب"، حيث كانت تأمل الحكومة إضافة 200 مليون دولار أمريكي من القرار إلى خزينتها سنويًّا، لمواجهة الدَّين العام الذي تعاني منه.

يذكر أن قيمة العجز المالي في الدَّين العام اللبناني تقدر بنحو 86 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وتعتبر ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.