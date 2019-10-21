سما المصري تشعل إنستقرام: "نفسي ألبس محترم"

أثارت الراقصة المصرية سما المصري، ردود أفعال واسعة عقب كتابتها تعليقا مثيرا وغريبا على إحدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام.

ونشرت سما المصري صورة لها، ارتدت خلالها لباسا أسودا، وتنورة قصيرة أسفل الركبة، على عكس إطلالاتها المعتادة والتي تتعمد فيها الإثارة وإبراز مفاتن جسدها في أكثر من مناسبة.

وعلقت سما المصري على الصورة قائلة: " عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي".

ووجهت سما المصري تحذيرا لمتابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من انتحال أحدهم شخصيتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وطالبت بالإبلاغ عنه.

وعلقت قائلة: " ياجماعه صفحة الفيس بوك الموثقة دي مش بتاعتي وما اعرفش بتاعت مين ولا مين اللي عملها ووثقها بالشكل دا.. كله يدخل يعمل ريبورتات عليها عشان تتقفل مااعرفش مين اللي وثقها ووثقها ازاي".