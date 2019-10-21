أردوغان يوفر للأتراك بديلا عن السجائر الإلكترونية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يسمح لشركات السجائر الإلكترونية بتصنيع منتجاتها في بلاده، داعيا الأتراك إلى شرب الشاي بدلا من ذلك.

وقال أردوغان متحدثا في مؤتمر لمناهضة التدخين في اسطنبول، إنه أمر وزير التجارة بعدم السماح "أبدا" بإنتاج السجائر الإلكترونية في تركيا وقال إن شركات التبغ تزداد ثراء "من خلال تسميم" الناس، وفقا لرويترز.

وأضاف قائلا: "طلبوا منا مكانا وتصريحا لإنتاج هذه (السجائر الإلكترونية). لم نمنحهم ولن نفعل" دون أن يذكر اسم الشركة أو الشركات التي يشير لها، موضحًا "إنهم يريدون الاستثمار في تركيا ... اذهبوا واستثمروا في مكان آخر".

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية أن نحو 27% من إجمالي سكان تركيا الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما يدخنون السجائر في عام 2016 بانخفاض من نحو 31 في المئة في 2010، ويمثل الذكور غالبية المدخنين.

يشار إلى أن دولا عديدة في الآونة الأخيرة، بينها أستراليا والبرازيل والهند واليابان، حظرت جوانب من سوق السجائر الإلكترونية أو فرضت عليها قيودا، في حين أعلنت الولايات المتحدة خططا لحظر بيع سجائر النكهات.