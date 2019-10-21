علماء ينتجون جنينًا دون بويضات أو حيوانات منوية

تمكن مجموعة من العلماء في معهد "ذي سولك" للدراسات البيولوجية وجامعة تكساس، من إنتاج جنين دون الاستعانة بحيوانات منوية أو بويضات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أنه تم إنتاج الجنين شبه الكامل، عن طريق زرع خلايا جلد من أذن فأر ذكر في رحم أنثى، ما سمح بتكوين الجنين وجعلها حاملا.

وأوضح الباحثون أن الابتكار لا يزال في مراحله المبكرة ويحتاج لمزيد من الدراسة قبل أن تتم تجربته على البشر، كون الجنين الذي تم إنتاجه لم يكتمل، موضحين أن هذا الابتكار يشكل أملا لمرضى العقم البالغ معدلهم 1 من كل 7 أزواج.

يشار إلى أن العقم يكون متعلقا في الغالبية العظمى من الحالات، بعدد وحالة الحيوانات المنوية أو جودة البويضات، وهما عنصرين غير أساسيين في هذه الاكتشاف.