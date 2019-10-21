شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا لسبب مثير

هبطت إحدى الطائرات التابعة لمطار هيثرو في لندن، بشكل اضطراري بمطار دبلن في ايرلندا؛ بسبب انسكاب سائل تنظيف، وتضرر طاقم الطائرة وعدد من الركاب.

وجرى تحويل مسار رحلة الخطوط الجوية الأمريكية AA729 من هيثرو إلى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة للهبوط اضطراريًا بمطار دبلن في أيرلندا، في حوالي الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة؛ بسبب انسكاب سائل التنظيف الذي تسبب في إغماء طاقم الطائرة وإصابة الركاب بأعينهم، حيث شعروا وكأن عيونهم تحترق.

وطلب قائد الرحلة لاسلكيًا من مركز الحركة المرورية الجوية إعادة تحويل وجهة الطائرة لمطار دبلن في أيرلندا؛ لحالة طبية طارئة؛ بسبب تأذي الركاب وإصابتهم بالالتهابات في جلدهم وأعينهم، بعد تسرب الرائحة الناتجة عن انسكاب سائل التنظيف الكيميائي في المطبخ.

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وأفاد مراقبو الرحلات الجوية وكاميرات المطار، أن طاقم الطائرة كان فاقدًا للوعي، وأن الركاب كانوا يعانون من احتراق في العينين بعد وصول سائل التنظيف إليها.