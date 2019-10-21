استمارة التقديم على تربية نينوى للتعيينات الجديدة

أعلنت مديرية التربية في محافظة نينوى، عن اطلاق استمارة إلكترونية للتسجيل على تعيينات الدرجات الوظيفية "معلم، ومدرس، وحرفيين، وقانوني، ومحاسب، موظف خدمة " عبر موقعها الالكتروني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التربية العراقية سهى العلي بيك، أن المديرية العامة لتربية نينوى ستباشر وابتداءً من يوم الخميس الموافق ١٧ تشرين الأول استلام طلبات المتقدمين للتعيين عبر الاستمارة الإلكترونية.

وقالت العلي بك في بيان لها، إن " لجنة التعيينات في المديرية دعت المتقدمين لعدم التقديم أكثر من مرة مع مراعاة ملء حقول استمارة التقديم، فيما سيكون التقديم الكترونياً والمباشرة باستقبال الاستمارات عبر رابط مخصص للغرض المذكور في الموقع الرسمي لتربية نينوى على الويب

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وأشارت إلى أن ١٥ بالمئة من الدرجات ستكون لحملة الشهادات و ١٠ بالمئة لذوي الشهداء و٥ بالمئة لذوي الإعاقة وما تبقى تقسم بين ٥٠ بالمائة للمحاضرين العاملين في مدارس المحافظة بإلقاء محاضرات لسد الشواغر بالاضافة الى بقية المتقدمين للتعيين.

وكانت وزارة التربية قد أطلقت الدرجات الوظيفية للمحافظة والبالغ عددها ( ٧٠٢٢ ) موزعة بين اختصاصات معلم ومدرس وحرفي وقانوني ومحاسب وموظف خدمة، حيث يستمر التقديم لمدة ٢٠ يوم.

استمارة التقديم على تربية نينوى اضغط هنـــا