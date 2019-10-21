شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها بشأن زوج أصالة

علقت الفنانة السورية نسرين طافش، على اتهامها بالوقوف وراء خلافات أصالة نصري مع زوجها المخرج طارق العريان، حيث خمّن الجمهور أنها الممثلة الشابّة التي ارتبط بها طارق العريان.

وقالت نسرين طافش، في لقاء صحفي: إن "ردّ المطربة أصالة يكفي؛ لأنها سبقتها في التعليق على الزج باسمها في هذه العلاقة".

وأوضحت طافش خلال مشاركتها في احتفال تتويج ملكة جمال مصر للكون عام 2019: "رد الفنانة أصالة كافي لأنها نفت الموضوع"، واصفة من يروجون الشائعات بأنهم "فعلًا ناس فاضين". وفق "ارم نيوز"

وجاء رد طافش تزامنا مع قيام أصالة بحسم الجدل المثار منذ أيام حول طلاقها من المخرج طارق العريان، موضحة أن ”ما حدث بينهما مجرد خلاف عادي ولم يصل الموضوع إلى الطلاق“.