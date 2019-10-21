كشف حقيقة فيديو "كائن غريب" أثار الرعب في السعودية

أثار مقطع مصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا، حيث تداول نشطاء فيديو قيل إنه يُظهر تجول كائن غريب وصفوه ب"الجن"، في موقف سيارات بالمدينة المنورة.

ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها. بحسب "سبوتنيك".

وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن".

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وحسمت هيئة "مكافحة الشائعات"، حقيقة الفيديو مؤكدة أنه مجرد خدعة بصرية.

وقالت الهيئة إن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح، وإنه معدل رقميا بمؤثرات خاصة ونشر عام 2016 عبر قناة على اليوتيوب متخصصة في الخدع البصرية.