شاهد: وصلة دبكة لفنان وزوجته خلال مظاهرات لبنان

خطف الفنان وائل جسار وزوجته الأنظار خلال مشاركتهما في احتجاجات لبنان، حيث تفاعلا مع المتظاهرين بالرقص والغناء على الدبكة اللبنانية الشهيرة.

ونشرت الزوجة ميري مقطع فيديو لها وهي ترقص بصحبة زوجها على الدبكة اللبنانية، معلقة: "وهاي أحلى دبكة مع أهلي، الثوار"، كما نشر وائل جسار صورًا خلال مشاركته في الاحتجاجات مع بعض الشباب رافعين علامة النصر.

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان، وسط ترقب لقرارات حاسمة من الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.