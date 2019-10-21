تفاصيل وفاة الفنان طلال الحربي في حادث سير

أعلنت مصادر محلية سعودية، اليوم الاثنين، وفاة الممثل والإعلامي طلال الحربي، عن عمره يناهز 63 عامًا، وذلك في حادث سير باغته بمحافظة جدة.

وأفاد شهود عيان بأن الحربي توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“.

من جهته، أكد الفنان باسم فلاتة أن الفنان الراحل ”الحربي“ كان يستكمل مشاهد تصوير أحد المسلسلات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في الوقت الذي تلقوا فيه خبر وفاته، كما نعى نجل الفنان، فادي، والده عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، دون ذكر ملابسات الحادث، دون

طلال الحربي ممثل ومذيع من مواليد 4 أغسطس/آب 1956 في الطائف السعودية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة عام 1985.

ودخل الحربي المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية.