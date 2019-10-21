عائلة بريطانية في انتظار مولودها الـ 22

تداول منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أكبر عائلة في بريطانيا مكونة من 22 فرداً، ويعيشون في منزل مكون من 10 غرف بسعر كبير 240 ألف جنية إسترليني.

ونشر مقطع فيديو على حساب الشخصي لدى العائلة البريطانية، ويظهر فيه المواطنة "سوا رادفورد"، البالغة من العمر 44 عاماً لتعلن عن انتظار مولودها الجديد لينضم الى قائمة أولادها ال 22 فرداً.

وقالت خلال الفيديو، إنها حامل في الأسبوع الخامس عشر، وتتطلع الى اللحظة التي تكشف فيه عن جنس الجنين، مشيرةً انها تريد صبي، سيكون لديها 11 طفلاً من كل جنس.

Advertisements

ويذكر أن عائلة رادفورد تعيش في منزل مؤلف من 10 غرف نوم سعره 240 ألف جنيه إسترليني. وكان الزوجان سو ونويل اشتريا المنزل قبل 11 سنة.



فهما لا يتلقيان أي إعانات حكومية باستثناء 170 جنيها إسترلينيا في الأسبوع في إطار إعانة الأطفال، ويعيشان على راتب بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني في السنة الواحدة، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وتقضي عائلة رادفورد عطلة سنوية في الخارج كل عام ويدرس 6 من الأطفال في المدرسة الابتدائية نفسها، التي تقع على بعد 10 دقائق من المنزل. وخمسة أطفال في الحضانة والمدرسة الثانوية. والأطفال الثلاثة الصغار لا يزالون في المنزل مع أمهم سو.