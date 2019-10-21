جينيفر لورانس تتجنب دعوة والدتها إلى حفل زفافها

كشفت مصادر مقربة أن الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس تجنبت دعوة والدتها لحضور حفل زفافها على كوك ماروني تاجر فني فى نيويورك، والذي أقيم السبت الماضي.

وأوضحت الممثلة الامريكية جينيفر عن أسباب عدم دعوة والدتها، قائلةً: "والدتي لا تحب زوجي كوك، وتتحدث عنه بطريقة غير لائقة لذلك تجنبت دعوتها حتى لا تعكر صفو ليلة عمري".

وأقيم حفل زفافهما السبت الماضي في قلعة بيلكورت فى نيوبورت، بحضور أصدقائهم وعدد من المشاهير ونجوم الهوليوود، وظهرت جينيفر لورانس بفستان مصمم من دار أزياء ديور العالمية، بينما ظهر زوجها كوك ماروني ببدلة توكسيدو سوداء اللون برفقة أصدقائه الذين رافقوه أثناء دخوله القصر.



وحضر حفل الزفاف عدد من مشاهير هوليوود كاميرون دياز، المطربة البريطانية اديل، ايما ستون، كريس جينر، سيرينا ويليمزونيكول ريتشي، وغيرهم، وفقاً لموقع صدى البلد.



يشار إلى أن الفائزة بجائزة الأوسكار الأمريكية جينيفر لورانس أعلنت شهر فبراير الماضي خطوبتها من الأمريكي كوك ماروني، مدير أحد أشهر المعارض الفنية في لوس انجلوس، بعد علاقة استمرت أشهر.