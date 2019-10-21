شاهد: ديما صادق تشعل احتجاجات لبنان

أشعلت الإعلامية ديما صادق احتجاجات لبنان بمقدمة إخبارية نوعية جعلتها حديث رواد مواقع التواصل الاخباري منذ مساء الأحد لتعبيرها عن مطالب الشعب اللبناني بواقعية كبيرة.

المقدمة التي قدمتها ديما صادق خلال نشرة أخبار الـ LBCI أعادت نشرها عبر حسابها الخاص على تويتر فيما انهالت عليها التعليقات الإيجابية لقربها من الجمهور ومشاركتها في الاحتجاجات.

وعلقت ديما صادق على منشورها:" طرابلس ليست قندهار، بريتال ليست وكر حرامية، والدربكة لن تكون ممنوعة في النبطية، ومشروع ليلى في جبيل. قلم جان فغالي رائع كالعادة، اما بيار الضاهر فألف تحية لك".

في ذات السياق واجهت ديما صادق حملة تعليقات سلبية من بعض النشطاء الذين اعترضوا على مقدمتها الإخبارية واطلقوا وسماً خاصاً للتغريد ضدها فيما خرجت الأخيرة للرد على المعترضين بأن احتجاجات لبنان خرجت ضد جميع رموز السلطة بلا استثناء.

وكانت ديما صادق من ضمن عدد من الاعلاميات اللبنانيات اللواتي شاركن في احتجاجات لبنان رغم اصابتها بعائق صحي ومشاركتها لصورة لها قبل اندلاع الاحتجاجات من داخل المستشفى وعلقت عليها:" من قلب قلبي من جوا كنت بتمنى كون هلق بالتظاهرة بس للأسف عندي ظرف استثنائي ( ما شي خطير ). الله يقويكم شباب الله معكم الله"، بحسب "لبنان 24".