والدة ياسمين صبري تفوز بلقب افضل سباحة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور تظهر فيه احتفال والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري بحصولها على كأس أفضل سبّاحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية.

ونشرت نسرين والدة الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام صور تكريمها لأفضل سباحة وحصولها على 3 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية في مسابقة أساتذة السباحة الدولية، بعد منافسة شديدة بين المتسابقين.

ويشار الى أن الهوايات المفضلة للفنانة ياسمين صبري، السباحة واليوغا، حيث اكتسبتها من والدتها التي تهتم كثيراً بالجانب الرياضي خاصةً السباحة، فازت بالعديد من المسابقات الرياضية وحصلت على لقب بطلة جمهورية مصر في السباحة وبطلة افريقيا في السباحة، وفقاً لموقع في الفن.



وكانت ياسمين صبري رياضّية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. بدأت مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.