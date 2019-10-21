هكذا رد أحمد خميس على قرار خلع زوجته الحجاب

علق زوج الممثلة الإماراتية مشاعل، عبر حسابه الشخصي على منصة السناب شات على انتقادات المتابعين والجمهور لقرار نزع زوجته الحجاب، معتبراً ذلك حرية شخصية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر فيه تعليق الممثل الاماراتي احمد خميس على الانتقادات التي تعرضت لها زوجته مشاعل بعد تخليها عن الحجاب، وقال:" اعرف زوجتي جيداً ومن قام بتسريب الفيديو هددها بنشر مقاطع أخرى"، متمنياً ألا يتم الربط بين هذه الموضوع وبين قرار خلع الحجاب.

أكد الممثل احمد خميس، أن "زوجته تتمتع بحرية القرار، ولا أعارض أبداً تخليها عن الحجاب في حال كانت لا تشعر بالارتياح بسببه"، مضيفاً أن مشاعل لها اهمية كبيرة في حياته خصوصاً أنه يتيم.

يذكر مؤخراً أن الاماراتية مشاعل الشحي، اثارت جدل واسع وموجة غضب من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد قرارها بالتخلي عن الحجاب وعبرت عن سعادتها بهذا القرار ولن تعود إليه مرة اخرى، وفقاً لموقع مجلة لها.

تزوجت مشاعل من الإماراتي أحمد خميس، وتسببوا في ضجة إعلامية بعد ان خطبها على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مفاجئ، حيث أخرج خاتم الخطبة وقال لها: “عندنا عادات وتقاليد فأننا لن أضع الخاتم في يدك.. خذيه وأنا سأضع خاصتي.. مشاعل لم تأخذني بشكلي بل بشخصيتي.. أنتظر أن تقولي نعم أنا موافقة"، فردت العروس: "أحمد أنا قلت لك من قبل.. أنا أكون لك أخت.. أكون لك أم.. أكون لك كل شيء".