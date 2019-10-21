شاهد: سياح سعوديون يتعرضون لسطو مسلح في لندن

تعرض مجموعة من السياح السعوديين لسرقة وتهديد مسلح أثناء تواجدهم بأحد مقاهي لندن حيث وثقت كاميرا المراقبة عملية السرقة واللصوص الذين قاموا بها.

ويظهر في الفيديو، السياح الذين زعمت صحيفة "المرصد" أنهم سعوديين، وهم جالسين خارج المقهى، قبل أن ينقض عليهم لصين ملثمين ومتسلحين بأسلحة بيضاء.

وقام اللصان بسرقة ساعات السياح في وضح النهار، دون أي تدخل من أحد وفقاً لوكالة سبوتنيك.

يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية، كشفت عن ارتفاع معدل تعرض الوافدين للسرقة في لندن للضعف، مقارنة بأي مكان آخر في بريطانيا.

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وشهدت العاصمة البريطانية لندن، 19 ألف حادث سرقة خلال العام الماضي.