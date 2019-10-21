حالة الطقس في مصر: الأرصاد تحذر من تقلب الحالة الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اليوم الاثنين المواطنين من حالة الطقس التي ستطرأ على كافة المحافظات المصرية يوم غد الثلاثاء.

وصرح القائم بأعمال الهيئة أشرف صابر بأنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الثلاثاء المقبل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا خلال فترات النهار بارد خلال فترات الليل.

وطالب صابر المواطنين، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق بسبب الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بحسب "مصراوي".

كما تنصح هيئة الأرصاد الجوية بتغيير نوعية الملابس من الثلاثاء المقبل، وذلك للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد.