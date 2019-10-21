شاهد الأمن الكويتي يقبض على الجوكر

ألقت الشرطة الكويتية القبض على مواطن يتقمص شخصية الجوكر ويتجول في شوارع الكويت وقد لفت أنظار الكويتيين وشغل مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شاب يرتدي زيا مشابها لبطل الفيلم، الأمريكي خواكين فينيكس، ويقوم بتقليد حركاته وسط الشارع.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب، الذي تبين أنه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لعربي 21.

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ونقلت صحف كويتية عن الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن ما دفعه للقيام بهذا الأمر، هو إعجابه الكبير بفيلم "الجوكر".

وأوضح الإعلام الكويتي، أن الشاب تم تحويله إلى شرطة الآداب، لاعتبار ما قام به منافيا للذوق العام.