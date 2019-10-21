شاهد عروسان يقيمان زفافهما بين المتظاهرين في لبنان

أقام عروسان لبنانيان حفل زفافهما وسط المظاهرات والأحداث اللبنانية حيث احتفل المتظاهرون معهما بالطبول والزغاريد وعمت الفرحة أجواء التظاهرات في منطقة الأوتوستراد الساحلي.

وحملت الجموع العريس وعروسه، اللذين كانا يلوحان بالعلم اللبناني، وسط أجواء من الفرحة.

وشهدت مظاهرات لبنان كثيراً من المواقف الطريفة والمظاهر الفكاهية التي أضافت روح جميلة للحراك اللبناني وشجعت الكثيرين على النزول للتظاهر.

وكانت احتجاجات واسعة قد اندلعت في لبنان بسبب مشروع فرض رسوم على تطبيق واتساب الذي فجر الأوضاع سوءاً، وهو إجراء اعتبره الكثيرون محاولة أخرى من الحكومة لامتصاص أموال الناس، دون أن يأخذوا شيئا من الدولة.

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