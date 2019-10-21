بقرة هاربة تروّع المواطنين في مدينة ألمانية

أفادت الشرطة الألمانية، أمس الاحد، أن بقرة شديدة العدوانية قامت بالهروب من مكانها وتسببت بأضرار كبيرة في منزل أحد المواطنين وتدمير صوبة زجاجية بالكامل بعد إصابتها بحالة هياج مفاجئة في ولاية "زاند أم ماين".

وقالت الشرطة، إنه تم ملاحقة البقرة العدوانية بدراجات نارية وسيارات تابعة لدوريات الشرطة بالإضافة الى مروحية، للإمساك بها قبل أن تسبب مزيداً من الاضرار لدى ممتلكات المواطنين.

وتابعت الشرطة، أن جميع محاولات الإمساك بالبقرة فشلت، ما أدى الى توجه البقرة الى متجر انطلقت منه الى مركز المدينة حيث دمرت المنزل الزجاجي في طريقها ونجحت في خروجها من اثار الدمار واستكملت رحلتها، وفقاً لموقع العين الاخبارية.

من جهته أوضح طبيب بيطري متخصص، أنه تم استخدام سهام التخدير تجاه البقرة الهاربة لإيقافها وقد نجحت بعد محاولات وصلت لساعات في ولاية بافاريا جنوب دولة ألمانيا، وتم تسليمها لصاحبها واسترجاعها الى مكان تواجدها في المزرعة.