ماغي فرح تهاجم المظاهرات اللبنانية: اقمعوهم

هاجمت عالمة الفلك والإعلامية اللبنانية ماغي فرح المظاهرات اللبنانية واستنكرت احتجاجاتهم على فساد الحكومة والساسة اللبنانيين داعية إلى قمعهم وردعهم بالقوة فيما لقيت انتقادات عنيفة من رواد مواقع التواصل.

وكتبت ماغي على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلةً: " لا أفهم كيف يحارب المحتجون من يتهمونهم بالفساد بالسرقة وتدمير المحلات وتحطيم الممتلكات؟ انا مكان السلطة اردعهم بالقوة وأمنع البث المباشر حتى ولو تذرعوا بحرية التعبير وحقوق الإنسان. ذلك لأحمي وطني ومصالح الناس. الأمن قبل كل شيء!".

وتزامنت تغريدة فرح مع عمليات الشغب التي شهدها وسط العاصمة بيروت وفقاً للبنان 24.

وتعرضت فرح لموجة من الانتقادات اللاذعة، إذ ردّ مروان حداد قائلاً: "خليكي بالشعوذة أحسن, وما تحكي بأشياء ما بتفهمي فيها". وكتب لها أحدهم: " خليكي بالنجوم والكواكب انت".