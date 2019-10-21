رسالة نورهان إلى منتقدي ردة فعل والدتها في برنامج The Voice

علقت إحدى مشتركات برنامج ذا فويس The Voice في موسمه الخامس، على سخرية المتابعين والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو تظهر فيها ردة فعل والدتها لنجاحها في مرحلة الصوت وبس.

ونشرت المشتركة نورهان المرشدي عبر حسابها الشخصي على منصة الفيس بوك، تغريدة قائلةً:" قبل ما أرد على اي حد او اقول اي حاجه بوجه بس رسالة صغيره لكل الناس اللي بتتريق على امي وإنها ازاي تقع كده انا امي ست مريضه كافحت وتعبت عشان انها توديني برنامج زي ده."

وتابعت نورهان،" امي مريضة سكر وضغط وجزمتها فوق دماغي مهما عملت ومهما حصل منها وانا مش شايفه انها غلطت دي من فرحتها ومن تعبها فرحانه بيا وباللي وصلتله حتى لو دي الحلقة الوحيدة اللي ليا فتعبها وكل اللي عملته عشاني هيفضل تاج فوق راسي وجزمتها تفضل طول عمرها فوق دماغي واتشرف بيها ربنا يخليهالي ويديها طوله العمر والصحة"، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أنه خلال الحلقة الأخيرة من مرحلة الصوت وبس في برنامج ذا فويس، أبهرت المصرية نورهان لجنة التحكيم أثناء أدائها أغنية "يا عيني عليكِ" للفنانة أمال ماهر، والتفت لها أحلام في أخر الأغنية وثم التفت راغب علامة، وكان أكثر جذب للانتباه هو ردة فعل والدتها وسقوطها على الأرض في مشهد اثار استغراب الكثيرين واعتبروه تصرف مبالغ فيه.