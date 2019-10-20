كلمات اغنية بترجعين لو قلت لك راشد الماجد

أصدر الفنان السعودي ​راشد الماجد​ أغنية جديدة بعنوان "​بترجعين​"، على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله، وتوزيع عدنان عبد الله.

وتصدرت الأعمال الغنائية الخليجية قائمة أفضل عشرة أعمال في قائمة التوب 10، حسب ما طرحته إذاعة MBC، كما تنوعت هذه الأعمال بين الأعمال السريعة والعاطفية، التي تغنَّى بها الفنانون الخليجيون خلال الأيام الماضية. وكانت جميع هذه الأعمال "منفردة".

وجاءت أغنية بترجعين ذات اللون الحزين لراشد كثاني أكثر الأعمال الغنائية انتشارًا واستماعًا، والتي طرحها راشد ضمن الأعمال المنفردة في الصيف. ويتميز راشد بالأعمال الغنائية الحزينة، والتي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة في قنوات اليوتيوب. الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبد الله.

الجدير ذكره ان راشد الماجد أصدر مؤخرا أغنية "كذاب"، من كلمات الشاعر واحد، وألحان مشعل العروج، وتوزيع رأفت، ومكساج وماستر جاسم محمد.

كلمات اغنية بترجعين :

ترجعين لو قلتلك.. إني أحبك للأبد

بترجعين لو جيتلك.. بكرة على آخر وعد

أركض ورى ظلك بجيك.. أركض ولا أحصل أحد

طول خريف أيامنا.. طول وأنا صبري نفد

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ما حسني فاقد حبيب.. أحسني فاقد بلد

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جيتي مثل غيمة وله.. رحتي بلا برق ورعد

صيف وشتا مروا وأنا.. مشتاق وشوقي ما برد

استحلفك بالله ليه.. رحتي وما صنتي العهد

ما كنت لعيونك ضوى.. ما كنت لك ظهر وسند

زرعتلك صدري حنين.. زرعت أنا وغيري حصد

بترجعين مدري متى.. محتاجلك روح وجسد

ترجعين لو قلتلك.. إني أحبك للأبد