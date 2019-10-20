شاهد: بوتين يشعل خلافًا بين فضائيات عربية

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلافا وقع بين مذيعين بارزين في قناة "العربية" و"سكاي نيوز"، حول الأحقية بنشر مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل زيارته الأخيرة للسعودية والإمارات الأسبوع الماضي، مقابلة تلفزيونية مع 3 قنوات فضائية في وقت واحد، هي روسيا اليوم، وقناة العربية، وقناة سكاي نيوز.

وبثت القنوات الثلاث المقابلة بطرق مختلفة، فبينما اختارت قناة ”روسيا اليوم“ بث المقابلة بشكل كامل، لجأت قناتا ”العربية“ و ”سكاي نيوز“ لعرض أبرز ما جاء في إجابات الرئيس بوتين من منظورهما.

من جهته، انتقد مذيع قناة ”سكاي نيوز“ مهند الخطيب، عبر تغريدة على "تويتر"، زميله في قناة ”العربية“ محمد الطميحي، وقال: ”الرئيس فلاديمير بوتين أجرى منذ أيام مقابلة مع 3 قنوات، هي: سكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم، والعربية، مذيع العربية محمد الطميحي، شطب مذيعي القناتين الأخريين واستخدم أجوبة بوتين على أسئلتهم وكأنها إجابات على أسئلته"، واصفا الحدث بالمعيب وغير مهني وغير أخلاقي.