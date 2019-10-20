نشطاء يتداولون خبر وفاة زوجة محمد مرسي .. والسبب ابنها

حقيقة وفاة زوجة محمد مرسي - فجر أحمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مفاجأة كبيرة، من خلال كتابة منشور عبر حسابه على موقع "تويتر" يطالب فيه بالدعوة بالرحمة لأمه وأن يثبتها الله ويعوضها خيرًا.

وكتب أحمد مرسي تعليقًا على صورة نشرها لوالدته زوجة الرئيس الراحل :" نهر العطاء المجانى، الحب اللي بدون مقابل علي طول حياتى، أمى لا تحرموها من دعوة كريمة اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها وارضها وارضي عنها وعوضها خيراً".

وأثار منشور أحمد صدمة كبيرة لدى متابعيه، حيث فهم منه البعض أن زوجة مرسي توفيت، فدعوا لها بالرحمة، فما كان من أحمد مرسي إلا أن علق لتوضيح الأمر، وكتب قائلًا :" هي حيةٌ بحمد الله .. فقط اطلب منكم الدعاء لها".

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وعلقت متابعة قائلة :" الحمد لله خوفتني .. ربنا يديم عليها الصحه و العافيه"، كما علق آخر ": تاج راسنا كلنا .ربنا يحفظها ويجزيها خير الجزاء، حفظكم الله ال مرسي ورفع مكانتكم وشأنكم في الدنيا والاخره".

وفي يونيو الماضي، توفى الرئيس المصري المعزول، محمد مرسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، بحسب ما أورده التلفزيون المصري.

ويعد محمد مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد أحداث 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بعد الاطاحة بنظام محمد حسنى مبارك.