شاهد: سطو مسلح على بنك "القاهرة عمّان"

قام ملثمون بسطو مسلح، اليوم الأحد، على فرع بنك القاهرة عمّان في منطقة المحطة شرقي العاصمة الأردنية، حيث تمكنوا من سرقة 70 ألف دولار.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان لها إنّ "بلاغًا ورد لمديرية شرطة وسط عمّان عصر اليوم، بدخول شخصين ملثمين ومسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة المحطة وسلب مبلغ مالي تحت التهديد والفرار من المكان"، مشيرة إلى أنّ "التحقيقات بوشرت فور تلقي البلاغ للوقوف على كامل ملابسات الحادثة“.

وأوردت وسائل إعلام محلية، تفاصيل إضافية للحادثة، حيث نقلت صحيفة ”الغد“ عن مصادر قولها، إنّ ”التقديرات الأولية تشير إلى أنّ المبلغ المسلوب يقدر بـ 70 ألف دينار“، مضيفة أنّ ”الملثمين كسّرا كاميرات مراقبة داخل الفرع واعتديا على بعض الموظفين العاملين داخله“.

وشهدت الأردن خلال الأعوام الأخيرة، العديد من حوادث السطو المسلح المتزامنة، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات وقائية للحد منها بجانب تغليظ العقوبات بحق الفاعلين.