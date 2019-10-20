شاهد: ناسا تكشف صورة بوابة العالم الآخر

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة جديدة للفضاء، حيث قال الكثيرون إنها ليست مجرد مجرة، إنما هي بوابة للدخول إلى عالم آخر، ما زال يكتنفه الغموض.

وعُرضت الصورة عبر حساب الوكالة الرسمي على موقع "تويتر"، واتفق العديد من المستخدمين، الذين علقوا على الصورة، أن البوابات التي تؤدي إلى عوالم أخرى في أفلام الخيال العلمي، تكون على هذا الشكل تماما.

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وأوضحت "ناسا" أن هذا الجسم الفضائي هو عبارة عن مجرة أطلق عليها اسم " NGC 4380". ووفقا للعلماء، فإن لا علاقة لها بالعوالم الموازية وهي مجرة حلزونية عادية، ويمكن العثور عليها في كوكبة العذراء.

وأشار الخبراء إلى أن عدسة تلسكوب "هابل" الفضائي هي من قام بالتقاط الصورة، والذي تم إطلاقه في تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن الصورة انتشرت بشكل كثيف عبر مواقع التواصل، وحصدت خلال بضع ساعات أكثر من أكثر من 850 ألف إعجاب وآلاف التعليقات حتى اللحظة.