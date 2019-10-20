نتائج الماستر 2019 في الجزائر - progres

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عبر منشور لها، على صفحتها الرسمية في موقع "فيس بوك" نتائج تسجيلات الماستر 2019 - 2020 عبر موقع progres. للاستعلام اضغط هنـــا أو هنــــا

في سياق آخر، أطلقت الوزارة استبيانا جديدا لتعزيز اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية ولطلبة الماستر، من أجل توسيع النقاش ووضع برنامج “شامل وكامل” سيتم عرضه على الحكومة للبت فيه بصفة نهائية. قصد تكوين جيل متفهم والارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات الدولية.

وقال الوزير الطيب بوزيد، "إنه تم إطلاق استبيان ثان بخصوص التفكير ودراسة تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في التعليم العالي والبحث العلمي، وكيفيات الشروع التدريجي في استعمالها في مجالات التكوين لاسيما في البحوث والماستر".

وأكد الوزير بوزيد على أهمية هذا الاستبيان الذي جاء -حسبه-، لتوسيع النقاش ووضع برنامج “شامل وكامل” والذي سيعرض بعد ذلك على الحكومة للفصل والبت فيه بصفة نهائية بعد مراجعته والتدقيق فيه.

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وشدد على أن تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الجامعات جاء لإدماج الطالب الجزائري في عالم الشغل وضمن الشركات الكبرى والأجنبية، على اعتبار أن أساتذة علوم التكنولوجيا يساهمون في مجلات عالمية وملتقيات دولية باللغة الإنجليزية.

وكان بوزيد قد أعلن مؤخرا عن تنصيب فوج تفكير قطاعي مشترك يضم مختصين في الميدان ومسؤولين بالإدارة، أين تم اختيار 6 خبراء من الأساتذة والباحثين والمختصين المهنيين المؤهلين.